Señor director:

Soy una fiel lectora de DIARIO DE CUYO. Hace unos días leí en sus páginas el pedido de que colocaran baños químicos en las plazas del Bicentenario, España, Ferrourbanístico como en el Parque de Mayo. Lo cierto es que no se pusieron y en el parque están los sanitarios clausurados "por refacciones''. este cartel está ahí hace más de dos semanas y no hay ninguna obra. Cuando se va a pasear a ese lugar es imposible estar tranquila, más por las mujeres, que no saben donde ir por un baño. Es urgente que el gobierno soluciones este problema para beneficio de todos los sanjuaninos.