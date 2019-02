Señor director:



Este domingo próximo pasado, a eso de las 22, me enfrenté a una oscuridad total en Calle 11, en el tramo comprendido entre Ruta 40 y la mitad de esta nueva calle que se ha construido hasta la altura de avenida Joaquín Uñac. Solo era ese segmento. Pero me llamó la atención que el resto de la calle estuviera iluminada correctamente. Esta carta marcando la situación vivida es para que las autoridades correspondientes puedan solucionar algún desperfecto en el sistema lumínico, porque quizás no fueron alertados. Esta vía de comunicación vial nueva es transitada a diario por cientos de vehículos. Además de ser moderna es necesario un mantenimiento acorde a la importancia que tiene.



Julián Manzanares DNI 20.187.363