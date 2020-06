Señor director:



Hacer un trámite en la AFIP es casi imposible desde que está el país parado por causa de la cuarentena sanitaria. Fueron innumerables las veces que recurrí a la página web del organismo fiscal para poder ingresar y hacer trámites. Sin embargo, en la misma página me informan que en la AFIP no se podrán llevar a cabo trámites, hasta tanto finalice la cuarentena. Esto hizo que me acercara a la sede de este organismo público ubicado en el centro de San Juan. Pero tampoco tuve éxito, debido a que el edificio permanece con las puertas cerradas. Esta situación ocasiona muchos problemas a los contribuyentes. Por tal motivo se hace necesario que de una vez por todas, los organismos de la administración pública, en este caso nacional, abran las puertas para prestar los servicios correspondientes (con los protocolos sanitarios correspondientes). Esto con el fin de que los ciudadanos podamos cumplir con los trámites fiscales exigidos, precisamente por el gobierno.



Julián Alvarado

DNI 9.209.278