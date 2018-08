Señor director:



No hace falta ser muy astuto para darse cuenta de que la situación del país no es la más conveniente. El presidente Macri ha admitido que la pobreza ha aumentado y no hace falta que él lo diga para que nos demos cuenta que esto es así. Sólo basta hacer una recorrida por las zonas más pobres del país para ver cómo la gente ya no sabe qué hacer para afrontar sus necesidades. Espero que la anunciada recuperación de la que habla el gobierno llegue lo más pronto posible, caso contrario habrá mucha más gente sufriendo necesidades básicas.



Roguemos que este panorama cambie de una vez, por el bien de tantos niños que no merecen estar padeciendo necesidades.