Señor director:



Quiero compartir con los lectores de DIARIO DE CUYO esta reflexión sobre nuestra sociedad, los jóvenes y su problemática, que tiene que preocupar y ocuparse a todos los ciudadanos argentinos de buena voluntad. ¿Quién eres?, no logro conocerte; te despedí con un beso y un abrazo y vengo a verte tras las rejas. Pensábamos en tus estudios, en cubrir tus necesidades y hoy tu futuro por largo tiempo será en la cárcel. Hijo de una sociedad enferma. Cómo, por qué, cuando, cuántas preguntas dan vuelta en la sociedad toda. Hoy, cuántos insultan e increpan a una, a diez a muchas madres y qué explicación puede haber; para algo que no tiene porqué ni respuesta. "Perdón", sería la mejor respuesta y explicación. Aún tarde y sin poder volver el tiempo atrás. Todos, quisiéramos oír; por algunos labio; "Perdón". Silencio y excusas..., prepotencia y soberbia.... Y un dejar ver, que la plata lo perdona y consigue todo. Hijos de una Sociedad; que educó y dejo a un lado a Dios y los principios de moral y de fe. Hijos de políticas de confusión, donde ningún político; se hace cargo. Donde un silencio de labios de madres, padres, políticos y de culpables; enojan lastiman y te llevan a pensar que la sociedad, se tiró de una montaña rusa; y no hay freno, ni nos podemos asustar o sorprender; de lo que pasó y de lo que puede, seguir pasando. Excesos, droga, alcohol, prepotencia, intolerancia, odio, rencor y todos, queriendolos oír decir a alguien, "Perdón". Y un silencio, que se posterga, duele y sigue enojandonos y en pensamientos, nos llevan a ser igual a ellos o peor, deseando el mal. Perdón, ojalá que cada uno; pidamos, Perdón. Por lo que votamos, por lo que permitimos. Por ser parte, de una sociedad enferma. En donde, quien no hace lo que corresponde; es el "piola" y el ejemplo a seguir, perdón, no dejemos, cada uno de decir perdón; aún en silencio. Y tal vez mañana, esto no se repita.





Ceferino Cané - Odontólogo

Villa Gesell - Buenos Aires