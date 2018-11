Señor director:



Tengo muchos años de experiencia en las rutas del país. Por lo tanto, viví muchas experiencias de todo tipo. Sin embargo, cuando vengo por San Juan, me siento muy cómodo y feliz, porque su gente es muy buena y solidaria con el viajero. Es por eso que quiero contar que hace unos días, tuve un inconveniente en el camión cuando me dirigía rumbo al departamento Iglesia. Me detuve en el puesto policial de Niquivil, en Jáchal y prontamente fui auxiliado por personal policial y un automovilista que tuvo la amabilidad de colaborar. Por tal motivo, quiero agradecer públicamente a estas personas que ya considero mis amigos, como también a todo el pueblo de San Juan, por ser tan amables y cálidos con cualquier persona, más aún con quienes andamos trabajando por las rutas de nuestro bendito país. Gracias.



Jorge Luis Giordano DNI 20.672.287