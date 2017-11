Deseo, a través de este medio, llegar al señor gobernador de la provincia, para pedirle conciencia, sentido común, respuesta y solución al tema de la tala que pretenden llevar a cabo y continuando lo que ya arrasaron en avenida José Ignacio de la Roza. Ahora, desde calle Rastreador Calívar hacia zona de La Bebida, Rivadavia. Sinceramente pensé que lo que se venía diciendo del tema era imposible. Nunca imaginé que podían osar destruir la hermosa y abundante arboleda de eucaliptos que se encuentra en esa zona. Es un atropello sin nombre, en todo sentido y no tiene ningún criterio que sostenga dicho proceder. Es ya una redundancia enumerar las razones por las cuales se deben proteger y cuidar (acción que no se lleva acabo) las arboledas; sobre todo, teniendo en cuenta que vivimos en una provincia desértica. El impacto ambiental es grande, como también la destrucción simbólica, paisajística, urbana y arquitectónica. Se están violando leyes de ambiente; vamos a acudir, si así es necesario, a una medida cautelar. No se justifica para ensanchamiento de ninguna avenida, que bien se puede llevar a cabo de otras formas, como la que pusieron en práctica en el ensanchamiento de avenida Libertador después de rotonda de Rastreador Calívar hacia el Oeste.



Por otra parte, me dirijo también al intendente de Rivadavia, José Fabián Martín, para que nos haga saber si se han cumplimentado todos los requisitos para la tala de árboles que pretenden llevar a cabo en avenida José Ignacio de la Roza, después de calle Rastreador Calívar hacia el Oeste.



Esto es parte de la legislación ambiental de la República Argentina y de la provincia de San Juan. Además, invito a todos a leer el compendio que se encuentra en la página de la Subsecretaría de Medio Ambiente de la provincia, Ley 6571 Poder Legislativo Provincial de San Juan impacto ambiental "medio ambiente" procedimiento administrativo, recursos naturales.