El tango en San Juan tiene una referencia obligada en el doctor Amín Raed. Ha llegado a mis manos su libro, "Historia del tango III, gracias a la buena voluntad de José Luis Carbajal, a quien le debo la posibilidad de contar con ese valioso material, y de transmitirlo a los seguidores de estos correos. Hay mucha información y muy rica para contar. Pero trataremos de ir por partes, para abarcar la mayor cantidad de material posible y someterla a la puja memoriosa de los amantes de la música ciudadana en nuestra provincia. Se me quedó pegada, como un ícono de las pistas bailables del siglo pasado en nuestra provincia, la Pista La Estrella, que estaba ubicada sobre Ignacio de la Roza, pasando San Miguel. Pertenecía a los hermanos Vázquez y se distinguía por traer las mejores orquestas de Buenos Aires y también de San Juan. Alguna vez recordé la noche en que se presentó Alberto Castillo, el cantor "de los 100 barrios porteños (dibujo). Por supuesto que no fue la única. El doctor Raed, hace una enumeración muy completa y que transcribo en el mismo orden que está en el libro mencionado: Isla del Parque de Mayo, Pileta Urquiza, Pista Mitre, Salón Buenos Aires, La Libanesa (Club Sirio Libanés), club Español, Pista Bertazzo, Confitería La Chiquita, Club Social, City Palace Hotel, Restaurante Uliarte (luego Serenades - Cervantes), Club Los Andes, Club Peñarol, Plaza de Trinidad, Bar Alemán, Tropical Bar, Conga Bar, Pista El Ensueño, Pista Las Delicias, Pista Madreselva, Salón Kabú, Obreros del Porvenir, El Rosedal, Gigante de Rawson, Pista Imperial, Pista Dragón Rojo, Danubio, Biblioteca Cervantes, El Ceibo, Salón Batz, El Atlántico, Pista La Ideal, Pista El Cóndor, Pista Hermanos Reyes, El Gigante y la Curva (de Alto de Sierra), Hotel Derbi (Caucete), Pista Tres Amigos y Salón Becerra (Médano de Oro), Boite Estornell, Confitería Ritz, Flamingo, Aminé, Salón Pons, Dunia, Confitería El Aguila, Terraza Soppelsa. Clubes: Olimpia, Estudiantil, Inca Huasi, Estrella, Peñarol, Unión, y Atenas de Pocito. Agrego, por mi cuenta, el club Del Bono, famoso por sus kermeses y carnavales, y la Boite del Casino. Seguramente el lector recuerda otros, pero esta lista del doctor Raed me ha traído lugares bailables que ya tenía olvidados. Agrega que "un lugar mítico fue el City Palace Hotel, ubicado en calle Rivadavia entre Mendoza y Entre Ríos, inaugurado en 1933 siendo su primer gerente Alberto Soiffer. Se alojaron en él las principales figuras del momento. El primero fue Ignacio Corsini y allí festejó su cumpleaños. Luego vino Carlos Gardel, durante tres días. También estuvieron Francisco Canaro, Libertad Lamarque, Tita Merello y Luis Sandrini. Dice el doctor Raed que estos datos fueron en gran parte aportados por don Tomasito Rufino Castro, empleado de la época y que asistió personalmente a Carlos Gardel, que ocupó la habitación Nº 18. En otro aparte, dice que "con 17 años, Castro cumplía funciones de botones, y cuenta que el día 2 de julio de 1933, alrededor de las 20, llegó Gardel y el Gerente me dio la llave de la habitación 18. Las habitaciones 2 y 4 fueron para los guitarristas". Este recuerdo también es un homenaje a su inspirador, el doctor Amín Raed, cuyo "Museo del Tango" fue distinguido por los amantes del "dos por cuatro", no solo aquí, sino también en la cuna del tango, Buenos Aires.





Por Orlando Navarro

Periodista

Rodolfo Crubellier

Ilustración