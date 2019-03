Señor director:



Me encanta el arte. Y, entre el abanico de posibilidades, disfruto del teatro. Hace ya unos meses, se presentó una obra llamada "La otra cara de un inmigrante''. En esa ocasión quise ir a verla, pero las entradas se habían agotado rápidamente. Me pareció que para haber sido una obra teatral solidaria, hubiera sido muy linda que se representara en una sala amplia, para que más público pudiera disfrutarla. De todas formas, cuando estuve en el teatro ví que la mayor parte del público era mayor. Eso me hizo pensar que los jóvenes como yo perdieron el interés por ir a ver una obra de teatro. Por tal motivo, creo que sería bueno que en las escuelas tengan en cuenta el poder hacer salidas didácticas al teatro, para estar más en contacto con el arte y despertar vocaciones.





Victoria Burgos DNI 45.546.504

Alumna del Colegio Nuestra Señora

de la Consolación - 25 de Mayo