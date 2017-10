Señor director:



Me da gusto leer las opiniones de los lectores sobre todo tipo de tema. También cuando estos mensajes dejan enseñanzas para todos. Pero debo decir también que me apena ser víctima de atropellos, como todos los ciudadanos. Ese maltrato es por parte de las empresas de telefonía celular. Envío muy pocos mensajes, pero el costo se triplica, por lo que el saldo para consumir, se termina muy rápido, por más que se trate de un par de envíos. Todos los consumidores estamos siendo estafados por el mal servicio y mala comunicación. Es una falta de respeto grave para los usuarios. Es de esperar que las autoridades hagan valer el derecho de todos los ciudadanos y ojalá no tenga que hacer un reclamo judicial.