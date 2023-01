Señor director:

Otra vez un fuerte viento Sur afectó a la zona del Gran San Juan con fuertes ráfagas que, por momentos, hicieron temer a mucha gente por todos aquellos elementos que representan un peligro en la zona urbana. Entre ellos tenemos cables sueltos y otros que pasan entre los árboles que son un peligro para peatones o ciclistas y motociclistas que pasan por las inmediaciones. También están los carteles que no están debidamente ajustados a sus estructura y que se mecen de un lado a otro con el riesgo de caer. Los techos de chapas que no están debidamente asegurados también son un peligro y las columnas de alumbrado que por la acción de los cables comienzan a mecerse peligrosamente. Por último están los árboles que se encuentran en mal estado sanitario, con sus ramas secas y sus troncos deteriorados por el tiempo o por las colonias de hormigas que ante un viento fuerte pueden caerse como ocurrió recientemente en un sector limítrofe entre Rivadavia y Capital.En definitiva, hay una serie de elementos que si no están bien sujetos pueden llegar a provocar graves accidentes y es esto lo que se debe controlar para evitar siniestros que después nos lamentamos.



Jorge Eduardo Leiva

DNI 33.287.001