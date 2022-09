Señor director:

Hace décadas que sucede lo mismo en San Juan. Cada vez que llueve, no se pueden cruzar las esquinas, en especial en el centro de la capital, debido a la acumulación de agua. No estamos hablando de una súper tormenta, sino de una lluvia fina, de invierno, moderada, constante durante varias horas que hace que la falta de desagües haga estragos en las calles. Esto también es debido a la basura acumulada en las acequias que hacen que los desbordes de agua formen ríos en todo el Gran San Juan. Ante esta situación debemos dejar de mirar para el costado y hacer algo al respecto. Los ciudadanos a no arrojar residuos a las acequias y a las autoridades municipales a trabajar en serio en esta situación que a veces no se nota tanto, porque las lluvias son escasas. Pero de una vez por todas hay que darle solución a este problema.



Jacinto López

DNI 10.791.712