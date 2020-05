El uso de métodos naturales para control de embarazos cada vez se usa más en países desarrollados.



Están aumentando los matrimonios en el mundo que conocen y utilizan los métodos naturales de planificación familiar (PNF) para planear o postergar un embarazo por diversos motivos, como el cuidado de la salud, ecología sexual, por cuestiones económicas, habitacionales o por cuestión religiosa. La Iglesia Católica señala que los métodos anticonceptivos son inmorales porque destruyen el fin procreativo del acto sexual y falsean su aspecto unitivo. En ese sentido, aprueba los métodos de PNF porque protegen el "lenguaje natural que expresa la recíproca donación total de los esposos" (Catecismo, 2370). Los datos actuales indican que los católicos no son los únicos que utilizan la PNF, ya que en los últimos años muchos matrimonios de otros credos han comenzado a descubrir los inconvenientes de los anticonceptivos y ya usan métodos naturales. En recientes declaraciones a CNA, Victoria Jennings, directora del Instituto de Salud Reproductiva de la Universidad de Georgetown, indicó que "en Estados Unidos aumentó el interés sobre la fertilidad y en comprender los signos y síntomas de nuestros cuerpos para planear o prevenir el embarazo. Nuestro trabajo ha demostrado que los sencillos mensajes de los métodos naturales son atractivos para una amplia gama de mujeres y pueden atender sus necesidades de planificación familiar". A través de la PNF la pareja aprende a reconocer cómo funciona su ciclo menstrual, cuándo es fértil y puede producirse un embarazo, y cuándo no hay ninguna posibilidad de ello. Con esta información, la pareja se abstiene unos días de relaciones sexuales si no desean el embarazo (abstinencia periódica) o practican la relación sexual en el momento fértil del ciclo para lograrlo, incluso con la posibilidad de concebir varón o nena. Existe un método de diagnóstico de la fertilidad, el método Sintotérmico, con una base científica mundialmente comprobada y una alta efectividad del 99,6% para espaciar o limitar los embarazos cuando se utiliza correctamente y su enseñanza es brindada por un instructor/a diplomado con reconocida experiencia en el uso del mismo.



La PNF obviamente no tiene efectos secundarios para la salud física, psíquica y espiritual de la usuaria. El seguimiento continuado de los ciclos permite sospechar de patologías y alteraciones que puedan dificultar la concepción, y tratar de solucionarlas. Además, su uso y aprendizaje es gratuito, cualquier mujer puede usarlo, independientemente de la irregularidad de ciclos.





Por Ricardo Sánchez Recio

Instructor de PNF, Profesor,

Orientador Familiar.