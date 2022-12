Señor director:

Laura Ana Merello, más conocida por su nombre artístico, Tita Merello, nació en un conventillo de San Telmo, en Buenos Aires, el 11 de octubre de 1904. La prematura muerte de su padre, cuando Tita no superaba los cuatro meses de vida, signarían su infancia y su vida para siempre. Nunca recibió educación formal y cuando empezó a trabajar como corista y bataclana en el Teatro Avenida, en 1917, todavía no sabía leer ni escribir. Tampoco pasó por ninguna escuela de música o conservatorio de actuación, pero ello no impidió que Tita Merello descollara como cantante y actriz dejando una huella imborrable en la historia de la música y del cine nacional, inmortalizando canciones como Se dice de mí, Arrabalera, El choclo, Niño bien, Pipistrela y Qué vachaché. Tita Merello murió en Buenos Aires el 24 de diciembre de 2002. La recordamos en esta ocasión con un artículo publicado en la revista Análisis en agosto de 1968.



Lucila Ochoa

DNI 7.826.162