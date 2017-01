Señor director:



Hace casi dos años que vivo con mi familia en el "Complejo Crear XIV" y aún no tenemos medidor propio de luz ni de gas. La empresa ha puesto una conexión clandestina de gas con un cilindro de 45 kilogramos, conectado con una manguera de goma (no aprobado por Enargas).



Esto hace que paguemos carísimo el gas y encima compartido, por lo que ni siquiera sabemos cuánto consume cada departamento. Lo mismo ocurre con la energía eléctrica, ya que aún estamos conectados a un único medidor trifásico de la obra.



Sumado a esto, a fines de diciembre renunció la persona que se encargaba de cobrar los alquileres y las expensas. Por tal motivo, me pidieron recibos de expensas de los últimos 6 meses, porque según ellos, yo no había pagado. Pero no sólo eso, sino que el 13 de enero pasado, Energía San Juan cortó la luz de todo el edificio, porque la empresa Crear debe más de $15.000. Una vergüenza. Encima que reclaman lo que ya está pago, ellos no pagan los servicios y los que sufrimos somos los que vivimos allí.



Por favor, pedimos que algún organismo de control Enargas, EPRE, Municipalidad o quién corresponda, haga algo al respecto e intime legalmente a esta empresa, para ver si así hacen las cosas como se deben hacer.