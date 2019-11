El Conector Sur, un ejemplo de obra vial moderna con visión de futuro



Seguramente todos los sanjuaninos estamos expectantes ante la posibilidad de que se trabaje en prolongar el Conector Sur, una obra vial moderna que conecta Rawson con Capital. Sin dudas esta tarea provocará un mayor y cómodo fluir del tránsito a distintas localidades de los departamentos Rawson y Pocito hacia el centro y viceversa. Por lo tanto, mejorará el traslado de personas como de productos diversos para comercializar en los departamentos del Gran San Juan, que incluye, además a Rivadavia, Chimbas y Santa Lucía. Esto me hace pensar que nuestra provincia necesita reformularse para lo que queda del siglo XXI. Es decir, dejar de pensar en una ciudad Capital donde esté concentrado todo, desde lo político, cultural y judicial, para expandir, potenciar y poner en valor al Gran San Juan y llegar así a la totalidad de la provincia. Que cada departamento tenga lugares y edificaciones icónicas que permitan un polo de atracción turístico, productivo, cultural, deportivo con el fin de potenciar su economía, desarrollo social y demográfico. Las circunstancias de crisis económicas cíclicas no deben impedir que se avance en un objetivo como éste. Menos aún si consideramos la obra de nuestro máximo prócer, ex gobernador y presidente de la Nación, Domingo Faustino Sarmiento, quien tenía como visión llegar a todos los rincones de la patria con educación, cultura y desarrollo.





Por Nicanor Sánchez Arrieta DNI 7.389.389