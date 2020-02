Señor director:



En calle Neuquén a 100 metros al Oeste de calle Maradona, Chimbas, un caño de agua se rompió. Las cuadrillas de OSSE repararon el desperfecto. Sin embargo, las obras quedaron inconclusas, debido a que no realizaron el cierre adecuado para esta tarea. Por ende, el lugar se encuentra lleno de piedras sueltas, junta basura y se puede ver la tierra suelta que dejó la obra. Esta calle es muy transitada no sólo por vehículos particulares sino también por el transporte público de pasajeros. El reclamo es que esta empresa del Estado concluya de manera satisfactoria la obra que empezó y que no terminó.



Alfredo Suárez

DNI 13.039.487