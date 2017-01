Señor director:



Es verdad que ya es tradicional ver los festivales de doma de Jesús María, como el Festival folclórico de Cosquín. Pero, creo que sería muy enriquecedor que esa clase de espectáculos criollos se llevaran a cabo más seguido en nuestra provincia.



En especial en esta temporada de verano, cuando hay mucha gente de vacaciones y no sabe qué hacer para entretenerse en las noches calurosas de verano. No sólo los fines de semana, sino también el resto de los días.



No importa que no haya domas. A la gente le gusta mirar mucho los juegos gauchescos, escuchar música folclórica y degustar productos del campo.



Por ahí veo que el predio José Dolores, de Rawson se usa muy poco, cuando todo el verano debería tener atractivos para ofrecerle a los sanjuaninos y turistas. También hay otros lugares en el Gran San Juan que están cerrados o a oscuras, cuando necesitamos ver más vida.



Darle a la población momentos de atracción para recuperar fuerzas y luchar por nuestra tierra, sabiendo que Dios nos ha bendecido naciendo aquí, en San Juan y en Argentina.