Señor director:



Soy una persona adulta que en los últimos años he tenido que incursionar en el mundo de las computadoras alentada por un hijo que estuvo visitándome un par de semanas, pero que ya ha regresado a donde vive, en la provincia de Chubut. Durante su estadía, me enseñó aspectos básicos de cómo podía manejarme con algunos servicios desde mi computadora, para evitar salir a la calle.



Me pareció maravilloso, pero los conocimientos impartidos no son suficientes, por lo que me permito hacer una sugerencia a todas aquellas dependencias de gobierno, incluidos los municipios y entidades de servicios como los bancos, para que implementen cursos de capacitación para jubilados o personas de la tercera edad. No pido que nos enseñen aspectos complejos de informática, solamente cómo hacer trámites por internet, cómo manejar mejor la computadora, las tablets o los teléfonos celulares.



Hay cientos de personas mayores deseosas de conocer cómo funciona un celular o de poder pagar cosas a través de internet.



Eduardo C. Cristóbal DNI 7.967.564