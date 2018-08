Señor director:



Nos vivimos quejando de que en el centro de la ciudad de San Juan no hay lugar para estacionar y que la gente no deja de usar los autos para venir a hacer un trámite al microcentro. Pero es que no hay muchas alternativas para movilizarnos. De no ser los colectivos de las empresas tradicionales, que en algunos casos están en malas condiciones, que son incómodos para subir, bajar y también para viajar ya que en su interior uno va rebotando de un lado para otro, no hay otro medio de transporte que ofrezca comodidad, seguridad y una buena frecuencia.



Es increíble que en tanto años nadie haya previsto un tren eléctrico o algo similar para trasladar gente desde departamentos del Gran San Juan como Rawson, Rivadavia, Chimbas o Santa Lucía. Sé que en nuestra provincia no es aconsejable la construcción e instalación de un subte, por ser zona sísmica, pero si se podría implementar una especie de metro, que se movilice a través de un sistema de vías o algo similar.



Creo que tenemos que ir pensando en buscar algún sistema de transporte masivo si queremos que nuestra provincia crezca en movimiento. Mucha gente evita tener que trasladarse grandes distancias debido a este problema.



Juan Carlos Mascarell DNI 14.093.871