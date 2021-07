Señor director:



Ver por televisión los resultados de los representantes argentinos en los Juegos Olímpicos de Tokio, entristecen. No sólo porque la gran mayoría terminan derrotados en los distintos deportes, sino que detrás de este fracaso, hay responsables. No son los deportistas, son los funcionarios encargados de planificar una política fructífera en los deportes olímpicos. Es lo mismo de siempre. No se le da importancia ni trascendencia, por lo que los deportistas tienen que esforzarse en todo sentido para representar a nuestro país de una manera digna, donde, a veces, son humillados, al enfrentarse con atletas que tienen mejor preparación y apoyo. Ojalá que quienes están en la política entiendan que el deporte dignifica y es un medio para trabajar en distintas áreas de la ciudadanía como en la salud, como promover hábitos sanos para inculcarle a los niños, adolescentes y adultos.

Florencia De Rossi

DNI 15.933.056