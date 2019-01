Señor director:



Viajo a menudo a Barreal porque aprecio sus bellos paisajes y arboledas. Por ello, por su clima y su cercanía con la cordillera entiendo que es una zona turística por excelencia. Escribo esta nota para contar mi experiencia reciente con turistas desilusionados por situaciones que los sanjuaninos debiéramos intentar solucionar a la brevedad. Existen en Barreal dos estaciones de servicio. Uno de los turistas con los que hablé fue a una de ellas y resultó que no reciben tarjetas. Recurrió a la otra y la bomba expendedora no funcionaba ¡por el calor! Sin comentario. Escuché a otros lamentarse de los precios de los alojamientos, equiparables a hoteles de Mar del Plata. También los precios de la mercadería en general y los alimentos en particular, superan largamente a los de otras ciudades turísticas. A varios escuché decir con preocupante indignación "¡no vuelvo más!". Muy lamentable, sobre todo si tenemos en cuenta que la ruta que nos lleva hasta allá está mejor que nunca y los habitantes de Barreal son muy amables y cálidos.



Susana Albesa DNI 4.500.242