Señor director:



El pasado 25 de diciembre, día de Navidad, tuve "la mala idea'', de ir con mi familia a la zona del Jardín de los Poetas y Parque Federico Cantoni, en Rivadavia. Digo, mala idea, porque es lamentable el estado de esta zona, donde por tradición, cada fin de semana, los sanjuaninos van a buscar aire puro, tranquilidad y esparcimiento. Pero, por desgracia, pasan los años, las décadas, los gobiernos municipales de turno y no se hace nada para ofrecer comodidades al turismo. No se hace nada para invertir y lograr recaudar para las arcas municipales para que luego sean distribuidas en obras para la comunidad. No se hace nada para generar una infraestructura que contenga a miles de turistas que llegan a esos lugares, pero que a los minutos deciden alejarse, porque no hay baños, ni agua potable, tampoco buena iluminación que otorgue seguridad por la noche. No hay parrilleros y otros servicios. Quizás esto sea así para que la gente vaya al camping municipal, donde la entrada es carísima como para ir con un grupo familiar. Quiero pensar que no es así. Es de esperar que las autoridades municipales, como incluso las provinciales, pongan su mirada en esta zona, que es frecuentada por miles de sanjuaninos y visitantes de otras provincias. Todos se van con una imagen pobre de lo que se ofrece turísticamente, al menos en Rivadavia.



Diana Scarlatta DNI 14.819.651