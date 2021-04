Señor director:



Como consecuencia de la pandemia desde la temporada de vacaciones y especialmente los fines de semana he estado haciendo turismo interno en San Juan. Esto me permitió redescubrir paisajes y lugares muy lindos y atractivos, como Caucete, Santa Rosa (25 de Mayo), Zonda, Albardón, Pocito, Angaco, la localidad de Ceferino Namuncura y otros. Pero quiero hacer un llamado de atención a intendentes y autoridades competentes sobre la escasa atención que se presta al visitante.



Hoy me voy a referir al paseo de Ceferino ubicado en San Martín al cual he visitado de día y de noche. Los arreglos que se encararon realmente destacan a la vista, pero en el lugar de ingreso por la calle principal el sector de mesas con bancos y asadores, y otros lugares no cuenta con surtidores de agua tan necesaria para los usuarios. Eso resulta elemental. Las autoridades tienen la palabra.

Roberto Mugnani

DNI 5.402.123