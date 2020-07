Señor director:



Al enterarme de las propuestas que algunos municipios hacen para captar turismo, noto que muchas de esas actividades están relacionadas para la gente joven y para quienes no tienen ningún problema físico que les impida caminar y correr por los cerros. Creo que los empresarios de esta industria como las autoridades municipales y provinciales, deberían proyectar la posibilidad de brindar actividades para quienes, sin ser "viejos", tienen dificultades motoras como para andar caminando o corriendo por las lomas y montañas. Me refiero a mayor accesibilidad. Es de esperar que todos quienes tienen que ver con la industria del turismo receptivo en la provincia, contemplen todas las posibilidades para que el visitante se sienta cómodo y pueda regresar con la alegría de saber que si, físicamente no puede trasladarse a lugares reservados, casi para atletas, por lo menos, poder disfrutar con otros servicios que se puedan brindar y claro, pagarlos como corresponde.

Santiago Carreño

DNI 7.309.387