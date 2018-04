Días pasados, DIARIO DE CUYO, publicó una noticia en la cual anunciaba "El primer bus para turistas'', impulsado por la Municipalidad de la Capital y la Dirección de Turismo. La información decía que se va a visitar unos 25 lugares importantes o destacados de la ciudad Capital. Me parece muy buena iniciativa. Pero, lamentablemente, no deja de ser preocupante que funcionarios de la Municipalidad de la Capital no conozcan todos los lugares turísticamente importantes de la ciudad, y que son atractivos para turistas y sanjuaninos. En este recorrido (a futuro) se han "olvidado'' de dos lugares que son símbolos de la provincia, emplazados en la Capital.

El primero de ellos es la plaza del "Pueblo Viejo'' o pueblo fundacional o el viejo Concepción que es la "Plaza Juan Jufré''. Allí nació en el año 1562 "San Juan de la Frontera'', fundada precisamente por Juan Jufré, por quien lleva su nombre este paseo público. Por su parte, el artista Miguel Sugo esculpió una de la más hermosas estatuas y monumento a su fundador. Una obra tan bella como imponente, que no debería ser ignorada.

Acto de descubrimiento del monumento a Juan Jufré, año 1951. (Miguel Ángel Sugo presente). Autor José Mazuelos.

Segundo: la palmera de dos brazos. Según los especialistas, es una de las pocas que existen a nivel mundial. Es de hacer notar que los dos lugares se encuentran es un marcado deterioro por falta de cuidados por parte del municipio. Estos dos atractivos merecen ser incluidos en este tour. Es arte del patrimonio sanjuanino, porque el turismo también se nutre de la naturaleza y la historia, dándole a la provincia identidad propia.