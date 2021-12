Señor director:



La campaña de vacunación contra el covid-19 se ha acelerado un poco, pero no lo suficiente. Mucha gente que estamos por salir de vacaciones quisiéramos tener la posibilidad de viajar vacunados por seguridad nuestra y de las personas con las que seguramente mantendremos contacto. Si bien se anticipó la fecha para la vacunación de mucha gente al reducir la cantidad de días que debían transcurrir desde la última inoculación, esto no ha sido suficiente y hay mucha gente de mediana edad que no podrá recibir su tercera dosis o dosis de refuerzo hasta febrero o marzo, cuando ya regrese de las vacaciones.



Se tendría que acelerar un poco más el ritmo de vacunación ampliando horarios, como se dijo en algún momento con mucho acierto incluyendo el horario nocturno que es más práctico en esta época del año.

Jaime Corvalán

DNI 11.975.021