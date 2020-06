El 23 de junio de 1935 cantó por última vez Carlos Gardel. Fue en la ciudad colombiana de Medellín. Allí ofreció una audición especial que cerró con el tango "Tomo y obligo". Al día siguiente, Gardel falleció en el choque de dos aeroplanos a punto de despegar sobre la pista del Aeropuerto Las Playas de la ciudad de Medellín. La gira que el cantor de Buenos Aires realizaba en Latinoamérica era sorprendente. Gardel y su comitiva salieron de Nueva York en barco hacia Puerto Rico, luego partieron a Venezuela. Siguieron a Barranquilla, Puerto Colombia y Cartagena; desde allí volaron a Medellín y luego seguía Bogotá. En total fueron tres meses de conciertos ininterrumpidos. La noche del 23 de junio, Gardel actuó en una audición especial auspiciada por la empresa aérea SACO. Esa noche cantó su último tango. Un cronista de Colombia que participó de esa presentación transcribió lo que dijo Gardel: "Antes de cantar mi última canción quiero decirles que he sentido grandes emociones en Colombia. Gracias por tanta amabilidad. Encuentro en la sonrisa de los niños, las miradas de las mujeres y la bondad de los colombianos un cariñoso afecto para mí. La emoción no me deja hablar. Gracias y hasta siempre".