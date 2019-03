Señor director:



El Luna Park es el estadio que cualquier artista de cualquier género sueña llenar de público. Podemos recordar que allí, se ha escrito una parte de la historia argentina del siglo XX, como el velatorio del artista Carlos Gardel o la boda del futbolista Diego Armando Maradona. El Luna Park, que es un estadio, no sólo ha sido un gran escenario de acontecimientos sociales, sino también un destacado "epicentro" político. El Luna Park guarda en sus paredes los mas profundos secretos del nacimiento de un amor que tuvo como base el lamentable terremoto de San Juan de 1944. Fue en este estadio donde Eva Duarte y Juan Domingo Perón comenzaron una historia de amor que terminaría cambiando la historia política de los argentinos. El 22 de enero de 1944, en un evento recaudador de fondos para los afectados por el terremoto que unos días antes había destruido la ciudad de San Juan, se saludan por primera vez. El coronel Perón, de 48 años y viudo desde 1938, se encontraba al frente de la Secretaría de Trabajo de la Nación. Eva era un joven actriz de 24 años, a la que Perón le doblaba la edad. Ese 22 de enero de 1944, el locutor y presentador Roberto Galán presentó a Perón y Evita. En una de las biografías de Evita, publicada por Alicia Dujovne Ortíz bajo el título "Evita Perón", una historia que el propio Galán le relató a la escritora, se puede leer de qué forma estos enamorados comenzaron su historia. Según el locutor, en un momento de la noche Evita se acercó y le dijo "Galancito, por favor, anúnciame que quiero declamar una poesía", ya que este era el presentador del evento. En un momento determinado, éste llamó a Evita y a sus compañeras, también actrices, y les dijo que los coroneles invitados se habían quedado solos y que se los iba a presentar "diciéndoles que ustedes forman parte del Comité Femenino de Recepción". Cuando Galán las llevó hasta los militares, Evita tomó asiento al lado de Perón. Este momento fue relatado por la propia Eva Perón en su libro "La razón de mi vida" en el que asegura que "¡aquél fue mi día más maravilloso!". La relación sentimental entre ambos, que durará, desde ese día que ella se sentó al lado de él, hasta el día del fallecimiento de Evita, en 1952, se consolidó rápidamente, ya que un mes después él ya se había instalado en el departamento de ella. Eva y Juan se casaron el 22 de octubre de 1945. La inesperada muerte de Evita dejó a un Perón dolorido y destrozado. Escribió textos manifestando su gran amor por ella: "Eva entró en mi vida como el destino. Fue un trágico terremoto que sacudió la provincia de San Juan, en la cordillera, y destruyó casi enteramente la ciudad, el que me hizo encontrar mi mujer. (...) Hablaba de manera vivaz, tenía ideas claras y precisas e insistía en que se le confiara un cargo. Yo la miraba y sentía que sus palabras me conquistaban; estaba casi subyugado por el calor de su voz y de su mirada". Después de leer tremenda manifestación de amor, no cabe duda de que el 22 de enero de 1944 en el Luna Park de Buenos Aires comenzó un gran amor.