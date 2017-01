Señor director:



Recientemente pude leer una noticia sobre que la provincia de Mendoza tiene un "bus turístico'' que recorre bodegas prestigiosas de esa provincia.



La verdad, me parece que es algo lógico que se haga eso y aún mucho más en pos de fomentar el turismo.



Pero, mi enojo es con nosotros los sanjuaninos, que nos "enroscamos'' en pequeñeces, en "lo mal que estamos''; en vivir dependiendo de subsidios del gobierno de turno para sobrevivir.



Yo me pregunto, teniendo un pueblo tan inteligente, empresarios creativos, por qué no "cambiamos el chip'', como diría Lionel Messi, y nos proponemos crear políticas superadoras, antes de acostumbrarnos a la mediocridad de avaros y a la dependencia del Estado.



Un "bus turístico'', es decir un colectivo de larga distancia que no tiene techo y en el cual los turistas disfrutan de los paisajes, hace años, que San Juan debería tenerlo. Y no uno, sino varios, para "hacer la ruta del vino'', "la ruta del olivo'' y diferentes rutas turísticas de nuestra provincia.



Creo que todavía seguimos en la inercia de que el Estado debe hacerlo todo y darle subsidio a todo el mundo para ver si se puede hacer algo.



Señores, dejemos de esperar que todo nos venga de arriba y seamos más creativos.



Los empresarios dejen de ser especuladores y reinviertan en San Juan. Estoy seguro que serán inmensamente prósperos y podrán cumplir con la noble tarea de darle trabajo a los comprovincianos.