Señor director:



Hago propio este escrito que acertadamente se refiere al sentido de la Navidad. El mismo expresa:



Cada vez que dos personas se entienden y se perdonan, es Navidad./ Cada vez que usted muestra paciencia, es Navidad./ Cada vez que usted ayuda a una persona, es Navidad./ Cada vez que alguien decide ser honesto en todo lo que hace, es Navidad./ Cada vez que nace un niño, es Navidad./ Cada vez que se respeta y se auxilia a un anciano, es Navidad./ Cada vez que dos personas se aman con un amor limpio, profundo y sincero, es Navidad./ Cada vez que usted mira a alguien con los ojos del corazón, sin juicios o críticas, es Navidad./ Cada vez que alguien socorre y devuelve dignidad a un animalito, es Navidad./ Cada vez que vas a dividir el pan de tu mesa, es Navidad./ Cada vez que se demuestra amor al prójimo, es Navidad./ Cada vez que usted hace una reforma íntima y busca dar contenido nuevo a su vida, es Navidad. ¡Porque Navidad es Amor cada día! Paz todos los días./ Caridad todos los días./ Justicia todos los días./ Comprensión todos los días./ Respeto todos los días./ Autoamor todos los días./ Acción positiva todos los días./ Amor a la vida, todo el día... y es a partir de esas actitudes que: nace la Esperanza/ nace la Alegría/ nace la Paz. ¡Nunca será una verdadera Navidad mientras conmemoramos sólo una noche con amor y olvidarnos y no respetar el resto del año! Entonces hagamos un alto, reflexionemos y cuidemos nuestros pensamientos, palabras, emociones y acciones para que nuestra vida sea una constante Navidad! Es el mejor regalo que nos podemos hacer a nosotros mismos y a los demás. Que tu Navidad no sea de una noche, no sea de un rato... Que tu Navidad sea eterna...



Mercedes Palacio

Doctora en Filosofía