Señor director:

Cada año no deja de sorprenderme que en los momentos que vivimos persista un feriado como el de carnaval que suma dos días al fin de semana convirtiéndose en uno de los extralargos que han quedado en el calendario. Comprendo que esto le viene muy bien al turismo -el que puede hacerlo- o al descanso merecido de muchas actividades y trabajadores que ya están pensando en Semana Santa, pero al mismo tiempo me hago una pregunta: Dada la crisis económica en la que nos encontramos no hubiese sido conveniente que se trabajara estos días?.

El pasado 24 de enero, cuando la CGT hizo el paro general de actividades se hicieron cálculos de los miles de millones que había perdido la Argentina con esa protesta. No es lo mismo ahora que han sido dos días sin actividades.

Creo que antes de seguir ajustando por todos lados con aumentos de tarifas se podría ver el tema de los feriados y producir un poco más.