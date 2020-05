Señor director:



Ha dejado de existir recientemente el Dr. Eladio Julio López, socio de la Biblioteca Franklin desde 1956. A sus 12 años de edad fue un estudiante que forjó su paso por la escuela secundaria ayudado por los libros de dicha institución. Luego se convirtió en un profesional de valía dedicado a la abogacía sin olvidar el cariño y apego por la biblioteca. Fue desde vocal a presidente, con juventud e impulso hacedor. Todas sus etapas como presidente han sido claros ejemplos de ello. En los años setenta, consiguiendo que un consorcio de inquilinos se convirtiera en sustento para la notable entidad cultural y luego en los años ochenta del pasado siglo XX junto a miembros del Consejo Directivo logró a través de la Unesco la llegada del sistema CDS ISIS con una computadora Compusist Corona, para comenzar la era digital e informatizada de la Franklin. Tuve el honor luego de ser secretaria de su presidencia en el período 2001-2005 con la remodelación y adecuación funcional que se logró aggiornando el edificio (que data del año en que él se asoció) y al que se anexaron espacios nuevos, estanterías móviles, nuevos baños para personal y público en general, una sala de microcine, sala de lectura silenciosa, un montacargas y un café, además de significativas mejoras en todas las dependencias, como el entrepiso o el salón de actos, la iluminación y los espacios verdes. Esa eficaz gestión suya acompañada por el consejo en pleno, será recordada como una de sus grandes obras y a que señaló el ingreso definitivo de la biblioteca al siglo XXI de la tecnología y digitalización. El Dr. López siempre fue un visionario con respecto a la nuestra querida entidad cultural y si no hizo más fue porque su salud y su tiempo no se lo permitieron como él hubiera querido. Su partida lo encontró aún como miembro del Consejo y estando o no, su preocupación fue siempre mantener el prestigio de la Biblioteca Franklin y sus más de 150 años de servicio a la cultura y la educación. Personalmente despido a un gran amigo y persona por el que sintiendo un particular aprecio, también me conmueve una profunda pena, la cual comparto con todos los que lo han conocido y querido bien y hoy sienten su partida.



Ada Gámez

DNI 14991576