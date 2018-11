Escribir algunas líneas acerca de mi bisabuelo paterno José Estanislao es, obviamente, no ahorrarme en lisonjas y afecto. No lo conocí, solamente a través de relatos orales, que mi madrina María del Carmen Delgado, su hija menor, me contaba en esas frías noches de invierno, calentados por una estufa hogar. Pasado el tiempo encontré uno que otro documento, que completaron o corroboraron aquellas narraciones en inolvidables tertulias chimberas. José Estanislao Delgado nació en 1853, hijo de Valentín Delgado, carpintero y de Eleuteria Castro, ama de casa. Era alto, bien parecido y usaba una barba muy particular. Contrajo enlace con doña Carmen Riveros. De esta unión nació una numerosa prole; Cecilia Delgado, José Ignacio, José Darío, Alfredo, Blanca Luisa, Modesto, Emma del Carmen, María del Carmen y José Segundo Delgado. En su época era un personaje, tanto intelectual como humano. Fue maestro, nacido y criado en Concepción. Allí ejerció la docencia por primera vez, luego de egresar en 1868 de la Escuela Nº 1. Después de ocupar cargos de poca importancia fue designado visitador en las escuelas y más tarde secretario de la Dirección General. Fundada la Escuela Normal de Varones, en 1886, fue propuesto por el director Antequeda a la Secretaría, de donde pasó con igual cargo al Colegio Nacional. Fue diputado provincial en 1897. En este rol, en diciembre de 1885, el Dr. Dardo Rocha, fundador de la ciudad de La Plata, le escribió una carta de índole política, pues estaba en sus planes candidatearse como presidente de la República, y mi bisabuelo fue uno de sus referentes locales. La carta dice, entre otras cosas: "Asegurar el ejercicio de la Constitución, el gobierno propio o sea la acción autonómica de las provincias, estrechar los vínculos comunes para que el pueblo argentino sea como la patria, una e indivisible y no incurrir en el error de pagarles con promesas y palabras a los pueblos que reclaman hechos y cosas". Años después, en diciembre de 1887 se sanciona en San Juan la reforma de la Ley de Educación Común, compuesta por 10 capítulos y 59 artículos. Para discutirla y redactarla son designados don José Estanislao Delgado, junto con Martín Yanzón y Segundo Riveros. Mi bisabuelo falleció en junio de 1918, hace cien años. Sea este mi tributo en su memoria.