Señor director:



Peter Kreeft advierte de un modo de vivir en Estados Unidos. Advierte este autor que estamos en un nuevo gnosticismo. "La religión más popular en Estados Unidos -dice-, no es el cristianismo. Tampoco es el ateísmo, el materialismo, el cientificismo, el secularismo ni el naturalismo. Es la 'espiritualidad'". Es el planteamiento de aquellos que consideran una cierta religiosidad misteriosa, no trascendente, más cercana al budismo. Cuánta gente que dice dedicarse a la meditación, al silencio, pero no creen en nada. Todo lo que hacen es cerrarse en sí mismos buscando tranquilidad. Es un invento muy antiguo, de quinientos años antes de Jesucristo, invento de Buda, que busca una manera tranquila de vivir. Esto está muy de moda en tantas personas que no están dispuestas a observar ningún mandamiento, solo consideran valores. Debemos combatir esta guerra cultural. No podemos quedarnos al margen expectantes. El autor de este libro habla de la necesidad de los santos. Merece la pena la lectura de esta obra. Da ideas. Anima a salir de la comodidad, porque el mundo necesita de muchas personas dispuestas a mostrar a Dios sin disimulos.