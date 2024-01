Señor director:

Soy una habitual lectora de este diario y se me ocurrió enviarle esta nota relacionada con algo que vi ayer y que me pareció maravilloso. Debía hacer algunos trámites en la ciudad Capital de San Juan y cerca del mediodía pasé por la plaza 25 de Mayo. Me dije, tantas veces por las redes sociales publicamos fotos de lugares que visitamos en otras partes del país y del mundo y nunca hacemos lo mismo con lugares de nuestra provincia que son hermosos. Fue que tomé esta foto de la plaza en la que se destaca un cielo azul muy intenso (aunque no sé si se va a ver bien en el diario) pero que muestra una de las bellezas que tiene la provincia. El cielo azul de San Juan es único y no sólo lo encontramos en Barreal sino que, como en este caso, lo podemos ver en cualquier momento desde el centro de la ciudad o de los departamentos aledaños. Gracias por permitirme compartir esto con los demás sanjuaninos.



Alicia del Carmen González

DNI 33.987.561