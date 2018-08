Señor director:



El sábado 18 en un matutino de gran circulación se publicó una foto color a gran tamaño que mostraba una escena que a muchos de los argentinos nos retrotrajo a épocas que no quisiéramos nunca más ver pero, al mismo tiempo, parece exponer un momento de la película "Buenos Muchachos''. Se ve a CFK, presunta jefa de la asociación ilícita que arrasó el país desde 2003 al 2015 (antes lo hizo en Santa Cruz); hablando desde una atril a un público donde se distingue a algunos que no tienen curriculum vitae pero sí prontuarios, a saber: Daniel Scioli, J. Capitanich (ex gobernador de Chaco, exjefe de ministros y "rompedor'' de diarios), S.Urribarri (exgobernador de Entre Ríos, ocupación político), G. Insfran (patrón feudal de Formosa, gobernador desde 1995, cómplice de Boudou), O."Caballo'' Suárez (29 años al frente del SOMU, preferido de la "jefa", ahora tras las rejas), J. C.Schmid (25 años al frente del Sindicato de Dragado y Balizamiento, uno de los secretarios generales de la CGT), y Hugo Moyano (31 años al frente del Sindicato de los Camioneros, varios procesamientos). Todos ellos, incluyendo CFK, se rasgan las vestiduras y acusan al actual gobierno de asemejarse a la dictadura militar del '76, pero añoran los tiempos que sometieron a la Argentina en su coto de caza para el robo y ocultamiento de más de 100 mil millones de dólares, como lo denunció hace unos años Lilita Carrió a quien muchos deberían pedir perdón hoy, después que la trataron de loca, gorda sucia, que tenía "los patitos sueltos'', etc.



El filósofo indio Rabindranath Tagore dijo, entre otras, 2 frases: "Los hechos son muchos, pero la verdad es una'' y "La verdad no está de parte de quien grite más''.



Jorge Rubnicius DNI 4.392.258