Señor director:



Dentro del conjunto de las hortalizas se halla la cebolla, la cual constituye no sólo un condimento, sino también un alimento y también un medicamento. Contiene varias sustancias, entre las cuales se encuentran el ácido fosfórico y un aceite volátil que es el que le da el aroma característico (sulfuro de alilo). Las cebollas son ricas en vitaminas B1, B2, B6 y C. Posee asimismo propiedades bactericidas, antitóxicas, depurativas, laxantes y estimulantes del apetito. Además son diuréticas, sudoríficas y anti vermifugas (combate las lombrices intestinales). Las cebollas están indicadas especialmente para eliminar los endemas, combatir el estreñimiento, la obesidad, ciertas dispepsias, diabetes, etc. Usadas externamente, las cebollas se usan en emplastos (abscesos calientes y heridas) pues poseen propiedades bactericidas. En este caso se usan crudas o cocidas. Pueden también ser ingeridas, ya sea crudas, en salsas o bien en forma de jugo.