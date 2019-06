Señor director:



No soy de cuestionar la opinión de nadie, ya que, aunque muchas veces no estoy de acuerdo, prima el respeto. Pero leyendo DIARIO DE CUYO, en la nota que le hacen a Dalia Gutmann, conocida humorista de Stand up (la verdad es que no la conozco); pero bueno, ella dice que es una locura hablar de asesinato, cuando se habla de aborto, al que ella apoya absolutamente. Piensa en las mujeres pobres y sin educación, así es que: "Salvemos las dos vidas'' le parece hipócrita. ¿Le preocupa la gente con pensamiento cuadrado? Si es por defender una vida, mi pensamiento también lo es. Nadie obliga a alguien a ser madre, hay muchas formas de cuidarse para ello. Muy desacertado su comentario, y muy bien se califica: hay que salir del lugar donde la loca es una.