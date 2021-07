Señor director:



El 13 de julio fue triste para el fútbol argentino en dos de sus participaciones mundialistas. Ya sea por el inicio de un mundial que perdió o porque no se pudo coronar campeón el día de la final. La primera vez fue en 1930 durante la primera Copa Mundial de Fútbol, disputada en Uruguay entre el 13 y el 30 de julio de ese año. La FIFA entregó la organización a este país en conmemoración del centenario de la Jura de la Constitución. Esa fecha fue el comienzo de la participación de nuestra selección que finalmente no logró la tan ansiada Copa en la que participaron 13 selecciones y el local venció a Argentina en la final por 4-2. La otra derrota fue el 13 de julio de 2014. La Selección Argentina perdió la final del Mundial de Brasil. En el Maracaná de Río de Janeiro, el conjunto dirigido por Alejandro Sabella perdió 1 a 0 ante Alemania, con el gol de Mario Götze en el segundo tiempo suplementario. En fin, el 13 de julio fue una fecha que no trae buenos recuerdos a los futboleros argentinos.

Ramón Ochova

Periodista - Poeta