Señor director:



Con esta poesía, "Recordando el 2 de abril", que nació del corazón quiero dedicarla a todos aquellos que con hidalguía lucharon por nuestra patria en las Islas del Atlántico Sur.



"A todos los que dieron su vida por la patria y su soberanía.// Me pongo a pensar y me imagino cómo sería si hoy yo me tuviera que embarcar.// Que me saquen de mi casa, me den un arma y tenga que matar.// Yo que la vida recién empiezo a entender ahora la tengo que quitar.// Y hacerme a la idea de que todo lo que alguna vez soñé o planee puede desaparecer.// Capaz que no me pueda despedir de papá o mamá.// Quizá ya no vuelva y me quedé allá.// Enterrado en algún lado de la tierra por la que luché.// Recordado u olvidado murió un hombre no un soldado.// Y si hubiera vuelto ya nada sería igual.// Porque una parte de mí seguro habría muerto allá.// Los sueños me torturarían hasta el final.//



Y desde sus tumbas frías que quién sabe dónde estarán.// Mis compañeros muertos y su grito inmortal.// Que sólo una bala mi cabeza podrán silenciar.// Con esto te invito a reflexionar y nunca olvidar que tu tierra es tuya y la tienes que amar.// Porque hay alguien que murió por lo que vos tenés hoy.// Un hijo un padre un abuelo, un soldado.// Hoy héroes que las historia para siempre nos ha dejado.// ¡Viva la Patria!"