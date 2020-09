Señor director:



Es cierto que todos tenemos ganas de que pase este estado de pandemia para volver a hacer una vida normal, pero de acuerdo a lo que ha dicho la gente que conoce sobre el tema, por más que se vuelvan a liberar todas las actividades no habrá forma de recuperar nuestro viejo estilo de vida. Ni siquiera con la esperada vacuna que todavía no se sabe si va a dar resultado, pero que todos aguardan con mucha expectativa. De lo que sí debemos estar seguros es que nos tendremos que seguir cuidando así que cuando el lunes regresemos a la mayoría de las actividades debemos extremar las medidas de prevención que ya todos conocemos. No va a ser fácil porque siempre hay algunos que no hacen caso a esas disposiciones, por lo que entre todos deberemos ejercer una tarea de docencia en el tema o denunciar cuando veamos a alguien que no cumple con esas pautas.





Elina del Valle Gómez

DNI 18.991.026