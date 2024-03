Señor director:

A pesar de que hasta hace poco se ha estado hablando sobre la obra del túnel proyectado en Zonda con fines turísticos y para que pase el acueducto del Gran Tulum, me acabo de enterar de que la obra está detenida con el consiguiente perjuicio para los obreros que trabajaban en el emprendimiento y la concreción del proyecto que se va a dilatar en el tiempo. Se trata de una obra pública de primera necesidad que no se tendría que haber frenado bajo ninguna circunstancia, especialmente cuando ya se contaba con los fondos asignados. Desconozco una gran cantidad de factores que pueden haber incidido para que esto ocurra, pero se debería tomar conciencia de que es un trabajo imprescindible para garantizar el agua potable que San Juan consume. Si hay alguna duda en cuanto al manejo financiero lo que se puede hacer es revisar en profundidad el proceso licitatorio y determinar que la corrupción no se haya inmiscuido. Solo así se podrá seguir adelante en varios aspectos.



Carlos Washington Pacheco

Ingeniero electromecánico