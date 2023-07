Señor director:



Se acercan las vacaciones de invierno. Siempre hay expectativas de que se acerquen visitantes a San Juan como también que nuestros comprovincianos salgan a visitar departamentos alejados a la Capital y pasar unos días agradables. Con tanta experiencia en estos últimos años, vale la pena que quienes se dediquen a la recepción del turismo atiendan de la mejor manera a los visitantes, en especial, al momento de cobrarles. Me refiero en especial al alojamiento, y demás servicios como excursiones y gastronomía. Es cierto que no se puede regalar nada, como también es cierto que la inflación parece que no se puede detener. Pero la mejor forma de que un viajero regrese es el brindarle la mejora atención y los precios son parte de eso. Es de esperar que todos quienes estén vinculados a la recepción de turistas sean prudentes con los precios en momentos tan difíciles para los argentinos.



Rodolfo Valenciano

DNI 6.502.471