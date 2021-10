Señor director:

Si bien existen libertades que hay que respetar, creo que en algunas situaciones que se están presentando en estos últimos días hay que tomar decisiones y unificar criterios para bien de unos y otros. Me refiero al uso y no uso de barbijos en eventos masivos como algunas actividades que hubo este fin de semana en nuestra ciudad Capital y que demostró que hay gente que ya se ha liberado totalmente del uso del barbijo mientras que otras todavía se aferran a su uso, tal vez por temor o por prevención. En la fiesta de las colectividades realizada el domingo en la plaza del Teatro Bicentenario se reunió mucha gente a pasar una tarde recreativa con una propuesta muy interesante consistente en puestos de venta de comidas típicas de distintos países y un espectáculo de danza y folclore que concitó la atención de mucho público. El tema es que la mitad de la gente estaba con barbijo y la otra mitad no.



Realmente no se que es lo más conveniente pero por un tiempo alguien tendrá que unificar criterios por el bien de la propia gente, ya que se está generando una gran división que tarde o temprano incidirá en la concurrencia a este tipo de espectáculos.

Leandro Quinteros

DNI 13.035.001