Señor director:



Hacía tiempo que no venía a San Juan. Muchas cosas lindas pude observar. Pero también algunas imprudencias de parte de muchas personas que, sin dudas, se pueden corregir. Existen al menos dos ciclovías, una de ellas está en el camino hacia la Difunta Correa y la otra en la denominada "Ruta del Sol", en Rivadavia.



En la primera pude ver algo insólito, promesantes de a pie, que trataban de salvar su integridad física al darle el paso a motos y automóviles. Sí, automóviles, como si no tuvieran su espacio.

En cambio, la ruta de Rivadavia, lo insólito es ver a los ciclistas de mountain bike, despreciar la ciclovía e ir por la calle con los demás vehículos.



Me detengo en Rivadavia. En esa vía, grupos de ciclistas que viajan de una manera indebida, porque no van en "fila india", como ya está establecido, sino que van de a dos o tres, de forma paralela, en pelotón, arriesgando sus vidas, debido a que cualquier vehículo los puede embestir.



La imprudencia está a la orden del día. Por tal motivo, creo que la Policía de San Juan, así como multa a motos y autos, también lo debería hacer con los ciclistas que no utilizan la ciclovía, que de paso, está muy bien construida.