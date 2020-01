Señor director:



En relación al tema de la escasez de agua me quiero referir a una costumbre que el Departamento de Hidráulica de la provincia no ha logrado erradicar. Se trata de la gente, principalmente jóvenes, que utilizan los canales de la red de riego como natatorios. El problema radica fundamentalmente en que para poder bañarse en el canal, colocan elementos que provoquen el embalse del agua y con ellos dificultan el paso normal del caudal y, en ocasiones, el taponamiento del cauce con innumerables problemas tanto para los celadores de Hidráulica como para los regantes, a los que no les llega el agua necesaria para sus cultivos.



Otro problema, igual de grave por las implicancias que tiene para el personal de Hidráulica que pretende controlar esta práctica y se hace presente en determinados sitios, es que los bañistas amenazan a los empleados, inclusive, con actitudes muy violentas. Es lo que ocurre habitualmente en un tramo del Canal Céspedes que pasa por la zona de La Bebida, en Rivadavia, en inmediaciones de la calle Morón. En ese lugar los bañistas han improvisado un natatorio en el canal colocando bolsas de arenas y otros elementos. Hace unos días un celador de Hidráulica se hizo presente y un grupo de personas lo amenazó duramente. Creo que esto no da para más y que si es necesario tendrá que intervenir la fuerza pública para contrarrestar esta actitud que, además de ser muy peligrosa, perjudica a muchos productores.



Marcelo Quilpatay

DNI 10.824.991