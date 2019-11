Señor director:



Agradezco a los editores de este respetable medio el que me permitan hacerles notar a sus lectores que dos de las cartas (las únicas de las que tengo referencia) que fueran publicadas en la sección "Los lectores opinan'' de DIARIO DE CUYO, acompañadas de mi nombre incompleto o levemente variado y mi DNI exacto (más precisamente las publicadas el 10/06/2019 bajo el título "Desmentida a los CENS'' y el 23/09/2019 como "Cobra sin trabajar'') no son de mi autoría. Curiosamente en ambas se abordan problemáticas educativas locales que desconozco y sobre las que no podría escribir opinión alguna.



Es preocupante que alguien que desee dar su punto de vista sobre un tema se escude en la identidad de otro. Llevo años defendiendo la libertad de expresión en nuestro país, el derecho de los argentinos a acceder a información objetiva y a expresar sin miedo sus ideas, algo que los Art. 14 y 32 de nuestra Constitución Nacional garantizan y que fue necesario recordar en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (redactada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III) en 1948 reunida en París) que dicta: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión''. Y sé que nuestra historia reciente nos ha dejado de herencia el temor a expresarnos libremente por miedo a la reprimenda.



Pero una democracia, esa que garantiza el poder pensar, decir y hacer, se construye responsablemente. Utilizar la identidad de otro para hacer valer el propio derecho a ser oído, es un acto de cobardía y de inmadurez social que no debiera repetirse.



Me agradaría que quien se haya escudado en mi nombre comprenda que sólo podrá hacer valer su derecho si está dispuesta/o a hacerse cargo de lo que expresa, ya que esa es la única forma de empoderar su letra.



Karina Zerillo Cazzaro DNI 21.653.863

Diseñadora Industrial

Mar del Plata