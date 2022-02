Señor director:

Las clases están próximas a comenzar y no creo que sea conveniente esperar que esto ocurra para recién pensar en que los estudiantes deben vacunarse. Sé que no se va a obligar a nadie a esta práctica pero los padres debería inculcar a sus hijos la conveniencia de estar protegidos. El Gobierno realizará una campaña para que todos los estudiantes, de todos los niveles y docentes reciban las dosis aconsejadas, pero esto podría comenzar a la brevedad para no tener luego que perder horas o días de clases en un proceso que podría adelantarse.



Sabemos que la normalidad de las clases dependerá en cierta forma de que mejoren las condiciones respecto de los contagios de covid-19 así que es responsabilidad de los padres que esto se cumpla de acuerdo a lo previsto.