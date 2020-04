Señor director:



Soy una lectora que si bien todavía no tengo 65 años de edad, estoy comprendida en el grupo de riesgo que debería recibir la vacuna antigripal. Hace unos días pasó un grupo de enfermeros vacunando a domicilio y me dijeron que tendría que esperar al menos un par de semanas para ver la posibilidad de que me toque el turno de vacuna. Considero que la tarea se está realizando en forma muy lenta, ya que estamos en las últimas semanas de abril, el frío es inminente y todavía falta mucha gente para vacunarse. Debemos considerar que estamos en circunstancias especiales y que la mayor parte de la población debería recibir su dosis, como una forma de que no se agrave la situación de tener mucha gente con gripe durante el invierno.

Espero que la vacunación se haga con más rapidez y que no se deje a gente que queremos vacunarnos sin la dosis correspondiente.



Elena del Rosario Fernández

DNI 10.023.972